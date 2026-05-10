Paul Magnier: “Ho scelto bene il tempo per partire, avevo più gamba”

È doppietta per Paul Magnier nella terza tappa del Giro d’Italia 2026. Il francese vince al fotofinish la volata sul traguardo di Sofia e firma la seconda vittoria in tre giorni alla Corsa Rosa. La maglia ciclamino segue l’azione anticipata di Milan, parte al momento giusto e fa valere tutta la sua potenza fino all’arrivo. Per il classe 2004 della Soudal Quick Step si tratta della 28ma vittoria in carriera.

Jonathan Milan (Lidl-Trek) forse partito troppo presto, deve accontentarsi della seconda posizione dietro al talento transalpino. Completa il podio di giornata l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Chiude quinto Matteo Malucelli (XDS Astana). Conserva la maglia rosa Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), arrivato con il gruppo compatto.

Ai microfoni della Rai, Paul Magnier ha così commentato la sua vittoria: “Sono molto orgoglioso di aver avuto le gambe per coronare il lavoro della squadra. Hanno lavorato bene tutto il giorno anche in un finale così complicato. Ho scelto bene il tempo, avevo più gamba. Milan ha lanciato lo sprint da lontano, oggi il tempismo era tutto. Quando Milan è partito sono stato bravo a resistere e mettere la ruota davanti”.