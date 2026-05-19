Filippo Ganna: “Da oggi comincia un altro Giro d’Italia per me. Vorrei vincere un’altra tappa”

Tutto come da pronostico nella decima tappa del Giro d’Italia 2026. Filippo Ganna trionfa nella cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa e centra l’ottava vittoria della carriera sulle strade della Corsa Rosa. Il campione italiano della Netcompany INEOS era decisamente il più atteso in questa corsa contro il tempo, visto il percorso che si sposava perfettamente con le sue qualità. Ganna ha concluso con il tempo di 45’53 a quasi 55km/h, dominando la concorrenza che non ha potuto nulla contro il piemontese.

Un divario enorme quello dell’italiano con il resto degli avversari. Al secondo posto ha concluso il compagno di squadra Thymen Arensman, che fa un colpo importantissimo in chiave classifica generale. Arensman ha concluso ha un minuto e cinquantaquattro dal vincitore ed è risultato nettamente il migliore tra coloro che si giocano la vittoria in questo Giro. Sul podio di tappa ci sale anche il francese Remi (Groupama – FDJ United) con un ritardo di un minuto e cinquantanove secondi da Ganna.

In maglia rosa resta ancora il portoghese Afonso Eulalio, che è riuscito a difendersi in questa durissima cronometro. Il corridore della Bahrain-Victorious, infatti, ha concluso con 4’57 da Ganna, conservando la maglia del primato. Il portoghese ha ora 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, con il danese che oggi ha faticato, terminando solamente tredicesimo a tre minuti.

Queste le parole di Filippo Ganna nell’intervista: “Siamo andati veramente forte, anche lo stesso Arensman come alla Tirreno. Sono veramente soddisfatto. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco questo inverno, specialmente con gli uomini di classifica. Davvero un super lavoro da parte di tutta la squadra. Speriamo di poterci rilassare questa sera, goderci questa vittoria e poi ci ributtiamo su questo Giro“.

Ganna ha impressionato in questa cronometro: “Abbiamo ancora qualche asso nella manica per le successive cronometro. Soprattutto sulla posizione da tenere in bicicletta, ma era difficile portarla al Giro perché non c’era il tempo per prepararla al meglio. Magari valutiamo più avanti a fine stagione”.

Un percorso perfetto per il campione italiano: “Mi piaceva molto il percorso, sono veramente felice di aver trovato una cronometro perfettamente adatta alle mie caratteristiche. Non era facile rimanere concentrato ed in posizione per quarantacinque minuti. Davvero una giornata intensa e non era facile da gestire“.

Vittoria oggi, ma la speranza per Ganna è quella di ottenere almeno un altro successo, magari già nella tappa proprio a casa sua venerdì: “Da oggi comincia un altro Giro per me e spero di ottenere un’altra vittoria. Certo se fosse venerdì sarebbe un sogno”.