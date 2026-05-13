Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Arrieta vince a Potenza beffando Eulalio. Il portoghese si prende la maglia rosa
Si conclude con la vittoria di uno stoico Igor Arrieta la quinta frazione del Giro d’Italia 2026. Sotto una pioggia incessante, lo spagnolo ha centrato il primo successo nella Corsa Rosa battendo sull’arrivo di Potenza il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), nuova maglia rosa. Il classe 2001 del UAE Team Emirates cade, si rialza, perde confidenza sulla scivolosa discesa ma nel finale inserisce le marce alte che gli valgono la preziosa vittoria.
Dietro al lusitano, in terza posizione chiude Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), a 51″ dal vincitore di tappa. Quarta piazza per Lorenzo Milesi (Movistar, +1’29”) che anticipa il compagno di fuga Christian Scaroni (XDS Astana Team, +1’30”). Sesto Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step, +1’30”). Ancora Italia in nona posizione con Andrea Noviero Raccagni (Soudal Quick Step, +3’29”) ed in decima con Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta, +4’42”).
ORDINE DI ARRIVO QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
1;Arrieta Igor;UAE Team Emirates – XRG;180;80;14″;5:07:51
2;Eulálio Afonso;Bahrain – Victorious;130;50;12″;0:02
3;Silva Guillermo Thomas;XDS Astana Team;95;35;4″;0:51
4;Milesi Lorenzo;Movistar Team;80;25;2″;1:29
5;Scaroni Christian;XDS Astana Team;60;18;;1:30
6;Garofoli Gianmarco;Soudal Quick-Step;45;15;;
7;Bouwman Koen;Team Jayco AlUla;40;12;;3:11
8;Kulset Johannes;Uno-X Mobility;35;10;;3:13
9;Raccagni Noviero Andrea;Soudal Quick-Step;30;8;;3:29
10;Crescioli Ludovico;Team Polti VisitMalta;25;6;;4:42
11;López Harold Martín;XDS Astana Team;20;5;;7:13
12;Van Eetvelt Lennert;Lotto Intermarché;15;4;;
13;Paletti Luca;Bardiani CSF 7 Saber;10;3;;
14;Vlasov Aleksandr;Red Bull – BORA – hansgrohe;5;2;;
15;Beloki Markel;EF Education – EasyPost;2;1;;
16;O’Connor Ben;Team Jayco AlUla;;;;
17;Romo Javier;Movistar Team;;;;
18;Stork Florian;Tudor Pro Cycling Team;;;;
19;Cepeda Jefferson Alexander;EF Education – EasyPost;;;;
20;Tjøtta Martin;Uno-X Mobility;;;;
21;Leknessund Andreas;Uno-X Mobility;;;;
22;Pellizzari Giulio;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;;
23;Hindley Jai;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;;
24;Piganzoli Davide;Team Visma | Lease a Bike;;;;
25;Rondel Mathys;Tudor Pro Cycling Team;;;;
26;Christen Jan;UAE Team Emirates – XRG;;;;
27;Vingegaard Jonas;Team Visma | Lease a Bike;;;;
28;Ciccone Giulio;Lidl – Trek;;;;
29;Gee-West Derek;Lidl – Trek;;;;
30;Arensman Thymen;Netcompany INEOS;;;;
31;Mas Enric;Movistar Team;;;;
32;Caruso Damiano;Bahrain – Victorious;;;;
33;Bernal Egan;Netcompany INEOS;;;;
34;de la Cruz David;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;;
35;Storer Michael;Tudor Pro Cycling Team;;;;
36;Harper Chris;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;;
37;Gall Felix;Decathlon CMA CGM Team;;;;
38;Mühlberger Gregor;Decathlon CMA CGM Team;;;;
39;Kench Josh;Groupama – FDJ United;;;;
40;Kuss Sepp;Team Visma | Lease a Bike;;;;
41;Scotson Callum;Decathlon CMA CGM Team;;;;
42;Aleotti Giovanni;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;;
43;López Juan Pedro;Movistar Team;;;;
44;Hirt Jan;NSN Cycling Team;;;;
45;Tarozzi Manuele;Bardiani CSF 7 Saber;;;7:55
46;Mifsud Andrea;Team Polti VisitMalta;;;8:02
47;Narváez Jhonatan;UAE Team Emirates – XRG;;;8:24
48;Svestad-Bårdseng Embret;Netcompany INEOS;;;13:17
49;Poels Wout;Unibet Rose Rockets;;;16:07
50;Staune-Mittet Johannes;Decathlon CMA CGM Team;;;17:06
51;Sheffield Magnus;Netcompany INEOS;;;;
52;Pinarello Alessandro;NSN Cycling Team;;;;
53;Rubio Einer;Movistar Team;;;;
54;Rex Tim;Team Visma | Lease a Bike;;;;
55;Stuyven Jasper;Soudal Quick-Step;;;;
56;Schultz Nick;NSN Cycling Team;;;;
57;Ulissi Diego;XDS Astana Team;;;;
58;Sobrero Matteo;Lidl – Trek;;;;
59;Zana Filippo;Soudal Quick-Step;;;;
60;Valgren Michael;EF Education – EasyPost;;;;
61;Turner Ben;Netcompany INEOS;;;17:24
62;Lemmen Bart;Team Visma | Lease a Bike;;;;
63;Campenaerts Victor;Team Visma | Lease a Bike;;;;
64;Tsvetkov Nikita;Bardiani CSF 7 Saber;;;17:37
65;Jacobs Johan;Groupama – FDJ United;;;;
66;Segaert Alec;Bahrain – Victorious;;;;
67;Barguil Warren;Team Picnic PostNL;;;;
68;Pesenti Thomas;Team Polti VisitMalta;;;;
69;Dversnes Lavik Fredrik;Uno-X Mobility;;;;
70;Mihkels Madis;EF Education – EasyPost;;;;
71;Paasschens Mathijs;Bahrain – Victorious;;;;
72;Hoelgaard Markus;Uno-X Mobility;;;;
73;Gualdi Simone;Lotto Intermarché;;;;
74;García Cortina Iván;NSN Cycling Team;;;;
75;Vernon Ethan;Movistar Team;;;;
76;Zambanini Edoardo;Bahrain – Victorious;;;;
77;Shaw James;EF Education – EasyPost;;;;
78;Oliveira Nelson;Movistar Team;;;;
79;Ackermann Pascal;Team Jayco AlUla;;;;
80;Turconi Filippo;Bardiani CSF 7 Saber;;;;
81;Magli Filippo;Bardiani CSF 7 Saber;;;;
82;Tonelli Alessandro;Team Polti VisitMalta;;;;
83;Geens Jonas;Alpecin – Premier Tech;;;;
84;Maestri Mirco;Team Polti VisitMalta;;;;
85;Swift Connor;Netcompany INEOS;;;;
86;Rota Lorenzo;Lotto Intermarché;;;;
87;Bayer Tobias;Alpecin – Premier Tech;;;;
88;Engelhardt Felix;Team Jayco AlUla;;;;
89;Busatto Francesco;Alpecin – Premier Tech;;;;
90;Rojas Vicente;Bardiani CSF 7 Saber;;;;
91;Hatherly Alan;Team Jayco AlUla;;;;
92;van Dijke Mick;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;;
93;Cavagna Rémi;Groupama – FDJ United;;;;
94;Huens Axel;Groupama – FDJ United;;;;
95;Sevilla Diego Pablo;Team Polti VisitMalta;;;;
96;Aerts Toon;Lotto Intermarché;;;;
97;Hamilton Chris;Team Picnic PostNL;;;;
98;Haig Jack;Netcompany INEOS;;;;
99;Bjerg Mikkel;UAE Team Emirates – XRG;;;;
100;Warbasse Larry;Tudor Pro Cycling Team;;;;
101;Leemreize Gijs;Team Picnic PostNL;;;;
102;Andresen Tobias Lund;Decathlon CMA CGM Team;;;;
103;Planckaert Edward;Alpecin – Premier Tech;;;;
104;Donovan Mark;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;;
105;Strong Corbin;NSN Cycling Team;;;;
106;Bettiol Alberto;XDS Astana Team;;;;
107;Barta Will;Tudor Pro Cycling Team;;;;
108;Rolland Brieuc;Groupama – FDJ United;;;;
109;Bax Sjoerd;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;;
110;Marcellusi Martin;Bardiani CSF 7 Saber;;;;
111;Kielich Timo;Team Visma | Lease a Bike;;;;
112;Ballerini Davide;XDS Astana Team;;;;
113;Rafferty Darren;EF Education – EasyPost;;;17:49
114;Zukowsky Nickolas;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;18:04
115;Moscon Gianni;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;19:12
116;Ganna Filippo;Netcompany INEOS;;;;
117;Donaldson Robert;Team Jayco AlUla;;;;
118;Juul-Jensen Christopher;Team Jayco AlUla;;;;
119;Magnier Paul;Soudal Quick-Step;;;;
120;Van den Bossche Fabio;Soudal Quick-Step;;;;
121;van der Lee Jardi Christiaan;EF Education – EasyPost;;;;
122;Aular Orluis;Movistar Team;;;;
123;Vergallito Luca;Alpecin – Premier Tech;;;19:27
124;Stannard Robert;Bahrain – Victorious;;;19:41
125;Zwiehoff Ben;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;22:39
126;Bastiaens Ayco;Soudal Quick-Step;;;22:46
127;Miholjević Fran;Bahrain – Victorious;;;24:39
128;Rutsch Jonas;Lotto Intermarché;;;26:16
129;Morgado António;UAE Team Emirates – XRG;;;;
130;Larsen Niklas;Unibet Rose Rockets;;;26:36
131;Pedersen Rasmus Søjberg;Decathlon CMA CGM Team;;;;
132;Denz Nico;Red Bull – BORA – hansgrohe;;;;
133;Mullen Ryan;NSN Cycling Team;;;;
134;Bais Mattia;Team Polti VisitMalta;;;;
135;Milan Jonathan;Lidl – Trek;;;;
136;Consonni Simone;Lidl – Trek;;;;
137;Barthe Cyril;Groupama – FDJ United;;;;
138;Mozzato Luca;Tudor Pro Cycling Team;;;;
139;Plowright Jensen;Alpecin – Premier Tech;;;;
140;Kopecký Matyáš;Unibet Rose Rockets;;;;
141;Stewart Jake;NSN Cycling Team;;;;
142;Penhoët Paul;Groupama – FDJ United;;;;
143;Walscheid Max;Lidl – Trek;;;;
144;Rochas Rémy;Groupama – FDJ United;;;;
145;Van Gestel Dries;Soudal Quick-Step;;;;
146;Naesen Oliver;Decathlon CMA CGM Team;;;;
147;Smith Dion;NSN Cycling Team;;;;
148;Kopecký Tomáš;Unibet Rose Rockets;;;;
149;Lienhard Fabian;Tudor Pro Cycling Team;;;;
150;Froidevaux Robin;Tudor Pro Cycling Team;;;;
151;González David;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;;
152;Teutenberg Tim Torn;Lidl – Trek;;;;
153;Ghebreigzabhier Amanuel;Lidl – Trek;;;;
154;Naberman Tim;Team Picnic PostNL;;;;
155;Price-Pejtersen Johan;Alpecin – Premier Tech;;;;
156;van Uden Casper;Team Picnic PostNL;;;;
157;de Vries Hartthijs;Unibet Rose Rockets;;;;
158;Reinders Elmar;Unibet Rose Rockets;;;;
159;Gudmestad Tord;Decathlon CMA CGM Team;;;;
160;Kubiš Lukáš;Unibet Rose Rockets;;;;
161;Groenewegen Dylan;Unibet Rose Rockets;;;;
162;Lonardi Giovanni;Team Polti VisitMalta;;;;
163;Løland Sakarias Koller;Uno-X Mobility;;;27:06
164;Blikra Erlend;Uno-X Mobility;;;;
165;Livyns Arjen;XDS Astana Team;;;27:11
166;Flynn Sean;Team Picnic PostNL;;;27:32
167;van den Broek Frank;Team Picnic PostNL;;;;
168;Malucelli Matteo;XDS Astana Team;;;;
169;Christen Fabio;Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team;;;28:09
170;Zanoncello Enrico;Bardiani CSF 7 Saber;;;;