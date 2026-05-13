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Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier conserva la maglia ciclamino, ribaltone tra i giovani
La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 è stata caratterizzata dalla fuga bidone che ha consegnato la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio (che primeggia anche nella classifica dei giovani) con un vantaggio siderale su tutti i big, ora chiamati alla rimonta nelle prossime frazioni. I grandi favoriti della vigilia si trovano a oltre sei minuti dal lusitano, dunque dovranno rincorrere da lontano.
Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti grazie anche a due successi di tappa. Lo spagnolo Diego Pablo Sevilla è per il momento il miglior scalatore, ma si attendono ancora le vere montagne (si incomincerà venerdì con il Blockhaus). Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 31 ▲30 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 21:27:43
2 53 ▲51 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 2:51
3 42 ▲39 Scaroni Christian XDS Astana Team 3:34
4 27 ▲23 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
5 41 ▲36 Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
6 1 ▼5 Ciccone Giulio Lidl – Trek 10″ 6:12
7 2 ▼5 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 6:16
8 3 ▼5 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ ,,
9 4 ▼5 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
10 5 ▼5 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 6:18
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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 105
2 2 – Milan Jonathan Lidl – Trek 64
3 3 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 50
4 4 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42
5 9 ▲4 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 37
6 5 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 37
7 12 ▲5 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 36
8 6 ▼2 Aular Orluis Movistar Team 35
9 19 ▲10 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 33
10 7 ▼3 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 32
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 42
2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18
3 2 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 18
4 10 ▲6 Rubio Einer Movistar Team 13
5 3 ▼2 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12
6 4 ▼2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 11
7 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 10
8 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 8
9 13 ▲4 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 8
10 5 ▼5 Aular Orluis Movistar Team 8
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 10 ▲9 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 21:27:43
2 16 ▲14 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 2:51
3 8 ▲5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 3:39
4 11 ▲7 Kulset Johannes Uno-X Mobility 5:17
5 1 ▼4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6:16
6 2 ▼4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 6:18
7 3 ▼4 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 6:22
8 4 ▼4 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
9 5 ▼4 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
10 6 ▼4 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,