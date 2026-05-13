Igor Arrieta vince al Giro d’Italia: “Finale caotico, è il successo più importante della mia carriera”

Si conclude con l’incredibile vittoria di Igor Arrieta la quinta tappa del Giro d’Italia 2026. Sotto una pioggia incessante che ha accompagnato i corridori da Praia a Mare a Potenza per un totale di 203 chilometri, lo spagnolo è riuscito ad imporsi al termine di un finale appassionante. Per il classe 2001 del UAE Team Emirates XRG si tratta della seconda vittoria in carriera.

Arrieta ed Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) rimangono da soli ed affrontano insieme la discesa verso l’arrivo di tappa. Lo spagnolo cade, successivamente scivola anche il portoghese ed i due tornano insieme. Arrieta perde confidenza, sbaglia strada ma nel finale recupera il distacco da Eulalio e si aggiudica una frazione molto complicata a causa delle condizioni meteo. Il gruppo principale non rischia, arriva con 7′ di ritardo e Ciccone cede la maglia proprio ad Eulalio.

Ai microfoni della Rai, Arrieta ha così commentato la sua vittoria: “Quando ci siamo avvicinati alla città era quasi impossibile stare in bici. Io sono caduto, poi anche Eulalio. Successivamente ho sbagliato una curva, è stato un finale caotico. Sul traguardo era solo una questione di chi ne avesse di più. Senza dubbio è il successo più importante della mia carriera, il Giro è speciale. Significa molto per me, non fa altro che motivarmi per il resto della corsa”.

Sulle condizioni fisiche dopo la caduta ha concluso: “Fisicamente sto bene. Farò una valutazione con il medico dopo la caduta. Spero che non sia nulla di grave”.