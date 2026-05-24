Giro d’Italia 2026, arriva la fuga a Milano! Dversnes Lavik beffa gli italiani e i velocisti

Tutti attendevano la volata e invece la seconda settimana del Giro d’Italia 2026 vede una quindicesima tappa con arrivo a Milano e la fuga a prevalere. Ad esultare è il norvegese Fredrik Dversnes: l’Italia porta bene al 29enne che l’anno scorso aveva vinto una tappa alla Tirreno-Adriatico e oggi trionfa nella Corsa Rosa.

Pronti, via ed è partita la fuga giusta. In quattro all’attacco: Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Mattia Bais e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) e Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). Il gruppo non ha lasciato grande margine, con le squadre dei velocisti a gestire al meglio il distacco dalla vetta.

Ingresso nel circuito di Milano che ha visto i corridori al comando con un paio di minuti di margine sul plotone principale. Vantaggio che è andato via via a diminuire sotto la spinta soprattutto di Soudal – QuickStep e Lidl-Trek. Nonostante ciò accelerazione decisa dei fuggitivi nell’ultima tornata che è andata a beffare il plotone.

Sprint a quattro per il successo: tra i tre italiani a festeggiare è il norvegese Dversnes davanti a Maestri e Marcellusi, con Bais quarto. Gruppo a 57” regolato da Paul Magnier davanti a Dylan Groenewegen. Nessun patema per Jonas Vingegaard che conserva la sua Maglia Rosa.