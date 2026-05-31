Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8

Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30

Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale, inanellando sempre più vittorie. Nella giornata di ieri, il pilota italiano ha ribadito il concetto di quello che è un autentico dominio e sarà interessante capire se la striscia vincente sarà prolungata o meno. Se si dovessero fare valutazioni esclusivamente sulla performance, non ci dovrebbero essere dubbi.

Casa di Borgo Panigale che, visto quanto fatto dallo spagnolo Iker Lecuona e dal britannico Sam Lowes, potrebbe nuovamente monopolizzare il podio. Bulega, ieri, ha conquistato la sua ventesima vittoria consecutiva stagionale sulla moto italiana del Team Factory, tra l’altro stampando il nuovo record della pista nel time-attack e portando il suo vantaggio rispetto ai primi inseguitori in classifica mondiale a oltre 100 punti.

Il round domenicale di Superbike ad Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro le differite della Superpole Race e di Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

SUPERBIKE OGGI IN TV

Domenica 31 maggio

Ore 09.20-09.30 Warm-up ad Aragon – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.10 Superpole Race ad Aragon – Diretta tv su Sky Arena (204).

Ore 15.30 Gara-2 ad Aragon – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Arena (204)

PROGRAMMA GP ARAGON SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per intera programmazione e Sky Sport Uno (201) solo per Gara-2; TV8 trasmetterà in chiaro la differita della Superpole Race e di Gara-2.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della Superpole Race e di Gara-2.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 31 maggio

Ore 16.40 Superpole Race ad Aragon – Differita tv in chiaro.

Ore 17.35 Gara-2 ad Aragon – Differita tv in chiaro.