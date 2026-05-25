Mountain bike: a Nove Mesto buon nono posto per Zanotti, a podio Valentina Corvi tra le under 23

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike per la specialità olimpica del cross country. Il massimo circuito aveva preso il via in Corea e adesso si è spostato in Europa, precisamente a Nove Mesto (Repubblica Ceca). In casa Italia soprattutto nelle prove élite sono arrivati piazzamenti non di lusso.

Tra gli uomini ritiro per Simone Avondetto, il migliore degli italiani è stato Juri Zanotti con una positiva nona piazza a quasi 3′ dal vincitore Tom Pidcock. Ventiquattresimo Filippo Fontana, trentunesimo Luca Braidot. Non eccezionali gli azzurri nella categoria minore: il migliore è Elian Paccagnella, ventitreesimo.

Al femminile dodicesima posizione per Martina Berta, migliore delle azzurre. Più staccate le altre con Sara Cortinovis in top-30 (ventinovesima). Notizie positive invece dalla prova under 23 con una Valentina Corvi sempre protagonista e terza al traguardo: attesa per il suo passaggio nella categoria superiore dove può regalare soddisfazioni.

Prossimo appuntamento tra un paio di settimane in Austria a Leogang.