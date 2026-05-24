CiclismoMountain Bike
Mountain bike, Pidcock vince a Nove Mesto. Zanotti chiude in Top 10
Il fine settimana di Nove Mesto si conclude con un finale pirotecnico. La gara riservata alla categoria élite maschile si chiude, infatti, con il trionfo del favorito più atteso. Tom Pidcock, all’esordio stagionale, impone la sua legge e taglia il traguardo da solo con il tempo di 1:18:52 e un margine rassicurante sugli inseguitori.
Il britannico, dopo la caduta subita nel giro di Catalogna, si porta in testa fin dalle prime battute e sgretola in progressione la resistenza dei suoi rivali. Pidcock taglia il traguardo da solo e precede il francese Luca Martin, secondo con un ritardo di diciotto secondi.
Conquista il podio lo svizzero Filippo Colombo che taglia il traguardo in terza posizione con un distacco di 1’04”. Completano la Top 5 il cileno Martin Vidaurre Kossman, quarto con 1’19” che batte in volata lo svizzero Fabio Punter quinto.
Lo svizzero Dario Lillo, vincitore della prima prova, termina in settima posizione con un ritardo di 2’21’‘ da Pidcock. L’ottimo Juri Zanotti termina la sua prova in nona posizione con 1:21:47 ed è il migliore degli italiani. Devono invece accontentarsi delle posizioni di rincalzo Filippo Fontana, ventiquattresimo con un ritardo di poco superiore ai quattro minuti, e Luca Braidot, trentunesimo a 4’31” dal vincitore. Nadir Colledani taglia il traguardo in quarantaseiesima posizione con 1:25:32, mentre Gioele Bertolini termina cinquantacinquesimo in 1:26:42.