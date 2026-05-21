La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa: intenso weekend di gare a Nove Mesto

L’appuntamento di inizio mese a Mona Yongpyong in Corea ha rappresentato il gustoso aperitivo di una stagione lunga ed intensa. La Coppa del Mondo di mountain bike torna in Europa per la seconda tappa, competizione che si svolgerà a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, da domani a domenica.

L’Italia, dopo gli ottimi risultati ottenuti al debutto in Oriente, insegue ulteriori conferme per gettare le basi di una stagione in cui potersi confermare nel novero delle big del panorama internazionale e togliersi magari la soddisfazione di qualche successo importante.

Nell’élite Maschile si riparte dalla vittoria ottenuta dall’elvetico Dario Lillo davanti al francese Lucas Martin e al britannico Charlie Aldridge, gara in cui l’ottimo Filippo Fontana ha ottenuto la sesta posizione. A scaldare ulteriormente l’atmosfera dovrebbero provvedere la partecipazione di Tom Pidcock e dell’olandese Mathieu van der Poel, due campioni assoluti pronti a recitare un ruolo da protagonisti. La presenza del neerlandese non è stata tuttavia confermata dalla sua squadra. In gara Filippo Fontana, Simone Avondetto, Luca Braidot, Juri Zanotti e Nadir Colledani.

In campo femminile si riprende dalla leadership provvisoria dell’elvetica Sina Frei, trionfatrice della gara inaugurale davanti alla svedese Jenny Rissveds e all’americana Madigan Munro. Martina Berta, la migliore delle azzurre nella trasferta coreana, punta ad un nuovo risultato di prestigio per confermarsi in Top 5. Con lei in gara anche Sara Teocchi, Lucia Bramati, Sara Cortinovis, Nicole Pesse, Greta Seiwald e Giada Specia.

Nelle categorie giovanili le speranze azzurre si concentrano sulla gara dell’Under 23 femminile, categoria nella quale Valentina Corvi ha centrato uno splendido successo nella tappa inaugurale e Laura Squarise ha conquistato un buon risultato con l’ingresso tra le prime quindici. Al via anche Marika Celestino e Jana Pallweber. Nella gara maschile prenderanno il via Fabio Bassignana, Giulio Peruzzo ed Elia Rial.