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CiclismoMountain Bike

Mountain bike: Laura Stigger vince a Nove Mesto, dodicesima Martina Berta

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1 minuto fa

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Laura Stigger
Laura Stigger - IPA/Sport

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike. Partito dalla Corea del Sud, il massimo circuito internazionale si è spostato in Repubblica Ceca, a Nové Město dove è appena terminata la gara del cross country élite al femminile.

Ad imporsi è l’austriaca Laura Stigger con il tempo di 1:21:32, secondo successo in carriera per lei dopo quello nel 2023 in quel di Snowshoe. Tornata 5 e 6 devastanti per la 25enne.

Seconda posizione per la svedese Jenny Rissveds, staccata di 47”. È lei in vetta alla classifica di Coppa vista la piazza d’onore agguantata anche in apertura. Terza a completare il podio la svizzera Sina Frei, poi Nicole e Alessandra Koller, sempre elvetiche.

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In casa Italia la migliore è Martina Berta che chiude al dodicesimo posto staccata di oltre tre minuti. Ventinovesima Sara Cortinovis, trentacinquesima Greta Seiwald, trentasettesima Chiara Teocchi, trentottesima Giada Specia, 45ma Nicole Pesse, 48ma Lucia Bramati.

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