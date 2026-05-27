L’Amore corre a 100 km/orari (e vince tutto!). ❤️🏃‍♂️🏃‍♀️

Cosa succede quando il tuo compagno di vita è anche il tuo allenatore, e insieme decidete di dominare una delle ultramaratone più dure e leggendarie del mondo? Nasce la magia del Trittico di Romagna 2026 e della 51ª 100 km del Passatore.

Lui, Enrico Bartolotti, faentino doc, Vice Campione Italiano Assoluto della 100 km e Re del Trittico. Lei, Daniela Valgimigli, neo Campionessa Italiana, Regina del Trittico e vincitrice del prestigioso Trofeo Elio Assirelli.

In questa puntata numero 20 di Run2u entriamo dietro le quinte di una bellissima storia di amore, complicità e chilometri. Come si coordinano gli allenamenti? Qual è il segreto per supportarsi quando le gambe cedono e l’asfalto scotta sotto il sole cocente?

Non perdetevi questa intervista esclusiva, ricca di emozioni, sguardi d’intesa e consigli tecnici preziosi per ogni runner! 👇 [Guarda il video completo]

Benvenuti alla Puntata N. 20 (Edizione 2026) di Run2u, il punto di riferimento per l’atletica e il mondo del running!

Oggi abbiamo l’onore di ospitare in studio la “Coppia d’Oro” dell’ultramaratona italiana: Enrico Bartolotti e Daniela Valgimigli. Un sodalizio straordinario che unisce la vita sentimentale alle vette più alte dello sport estremo. Enrico, oltre ad essere il compagno di Daniela, è anche il suo allenatore: una sinergia perfetta che ha portato il team LifeRunner a dominare le classifiche del Trittico di Romagna 2026 e della storica 51ª edizione della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza).

In questa intervista esclusiva ci racconteranno la memorabile cronaca della gara del weekend del 23-24 Maggio 2026: dai 39 gradi di una partenza rovente in Piazza del Duomo a Firenze, passando per la conquista del Passo della Colla di Casaglia, fino al trionfale arrivo in Piazza del Popolo a Faenza.

🏆 I successi dei nostri ospiti in questa edizione: • Enrico Bartolotti: Vice Campione Italiano della 100 km su strada, 1° classificato nella categoria Romagnoli e Faentini, e Vincitore Assoluto del Trittico di Romagna (tempo totale: 12h 41′ 27″). • Daniela Valgimigli: Campionessa Italiana della 100 km, 2ª donna assoluta al traguardo del Passatore (14ª assoluta), Vincitrice del Trittico di Romagna Femminile (14h 34′ 31″) e insignita del prestigioso Trofeo Elio Assirelli.

Analizzeremo inoltre tutti i risultati del weekend, inclusa la straordinaria prestazione di Alessio Milani e Nikolina Sustic (nuovo record femminile!), le statistiche dei team (con il trionfo di Liferunner Ssdarl) e una parentesi speciale sui Campionati Italiani Master di Misano Adriatico, tra record del mondo nella staffetta 4×100 e la spettacolare 5 km in notturna nel Misano World Circuit.

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