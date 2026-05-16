Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Inizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo appuntamento back-to-back in Cina previsto tra una settimana esatta (23 maggio) a Xiamen. Il meeting di Shanghai/Keqiao si preannuncia molto spettacolare ed interessante grazie ad un cast eccezionale che renderà estremamente competitive diverse gare in programma.

L’Italia verrà rappresentata dai suoi lunghisti di riferimento Mattia Furlani (in una gara non valida per l’assegnazione dei punti in ottica classifica generale del circuito) e Larissa Iapichino, entrambi reduci da un argento ai Mondiali Indoor di Torun e pronti ad affrontare proprio sulla pedana asiatica il loro debutto stagionale all’aperto. Presenti poi tante stelle globali tra cui il fenomeno svedese Mondo Duplantis, che potrebbe andare all’assalto di un nuovo record mondiale nell’asta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Keqiao, prima tappa stagionale della Diamond League. L’evento verrà trasmesso dalle ore 13.00 in diretta tv su Sky Sport Arena e dalle 14.00 in chiaro su RaiSportHD; in diretta streaming dalle 13.00 su Rai Play Sport 2, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE SHANGHAI OGGI

Sabato 16 maggio

11.19 Salto in lungo maschile (non valido per la Diamond League)

12.15 Salto con l’asta maschile

12.27 Getto del peso femminile

12.37 5000 metri femminile (non valido per la Diamond League)

13.04 400 metri femminile

13.14 110 ostacoli

13.19 Salto in lungo femminile

13.23 3000 siepi femminile

13.41 800 metri maschile

13.48 Lancio del disco maschile

13.52 200 metri femminile

14.00 3000 metri maschile

14.16 100 metri maschile

14.28 1500 metri femminile

14.41 300 ostacoli maschile

14.52 100 ostacoli

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE SHANGHAI OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, dalle ore 14.00 alle ore 14.55; Sky Sport Arena, dalle ore 13.00 in poi.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Sky Go e NOW, dalle ore 13.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE SHANGHAI

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.