Matteo Berrettini incredulo ed esausto: “Non mi aspettavo gli ottavi a Parigi, ora devo solo riposarmi”

Dopo oltre cinque ore di battaglia Matteo Berrettini esce vincitore dalla maratona contro Francisco Comesaña e accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, con all’orizzonte un match tutt’altro che impossibile in cui troverà uno tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo ed il giovane spagnolo Martin Landaluce. 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6 il punteggio in favore dell’azzurro, che si è imposto per 15-13 al super tiebreak del quinto set annullando ben due match point.

“Sono molto felice e stanco. Sono incredibilmente orgoglioso del mio team e della mia famiglia nel box. E grazie al pubblico che mi ha supportato nonostante il caldo e nonostante fossi due set a uno sotto. Sono riuscito ad andare in fondo a questa partita grazie a voi“, le prime dichiarazioni a caldo del tennista romano nell’intervista di rito in campo a fine incontro.

“Francisco ha giocato una partita incredibile. Credo che abbia sbagliato solo due palle in cinque ore (ride, ndr). Ho dovuto trovare la strada per vincere questo match. Il super tiebreak può essere una maledizione o una benedizione. Hai tempo per recuperare, ma sembra eterno. Ero avanti 6-4, ma era ancora lunghissima. Sono davvero contento, ora devo solo riposarmi e godermi questa vittoria“, aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini non nasconde il suo stupore per questo risultato totalmente inatteso alla vigilia del torneo: “Non mi aspettavo di arrivare agli ottavi del Roland Garros. Solo il mio team sa quanto lavoriamo dietro le quinte, mentalmente e fisicamente, per tornare a godermi questi grandi tornei. Durante la partita mi ripetevo che merito di stare qui e anche se avessi perso sarebbe stata una grande battaglia“.