Luna Rossa rischia la scuffia a Cagliari! Manovra azzardata di Tita-Burling per inseguire Gradoni

Grandissimo rischio per Luna Rossa durante la prima regata preliminari di America’s Cup nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. A commettere un errore di importante caratura è stato l’equipaggio guidato dai timonieri più accreditati, ovvero Peter Burling (vincitore delle ultime tre Vecchie Brocche con Team New Zealand) e Ruggero Tita (due volte Campione Olimpico di Nacra 17), supportati dai trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris.

Il sodalizio tricolore si trovava in seconda posizione al termine del quarto dei sei lati di gara (il secondo con il vento in poppa) e stava inseguendo da lontano l’altro equipaggio di Luna Rossa, al cui timone spiccavano Marco Gradoni e Margherita Porro. In quel frangente, mentre si stavano approcciando le boe, sono entrati con troppa velocità entrati in boa ad alta velocità, hanno strambato con le mura a sinistra e sono caduti dai foil.

Lo scafo ha picchiato pesantemente sull’acqua: pesantissimo touch-down che ha frenato Luna Rossa, rimasta ferma per alcuni istanti e ripartita soltanto dopo diversi secondi, non andando oltre la settima posizione con un ritardo di 1’48” dai compagni di squadra.