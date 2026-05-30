Davide Piganzoli secondo nella classifica dei giovani al Giro d’Italia: trionfa Eulalio

Cala il sipario sulla ventesima tappa del Giro d’Italia 2026. Davide Piganzoli occupa l’ottava posizione della classifica generale, con un ritardo di 10’52” dalla maglia rosa, il compagno di squadra Jonas Vingegaard. Il corridore valtellinese è inoltre secondo nella graduatoria riservata ai giovani, dove accusa un distacco di 1’13” dal leader, il portoghese Afonso Eulalio.

Il bilancio della sua corsa è rimarchevole se si considera il duplice ruolo ricoperto all’interno del Team Visma-Lease a Bike. Da una parte, infatti, Piganzoli ha coltivato le proprie ambizioni in classifica generale; dall’altra, ha svolto un lavoro importante a sostegno del capitano, contribuendo in maniera determinante alle strategie della squadra nelle tappe più impegnative.

Per il ventitreenne di Morbegno, questa edizione della Corsa Rosa rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Rispetto all’esordio del 2024, concluso con il tredicesimo posto finale, il corridore lombardo ha mostrato una maggiore maturità agonistica e una più spiccata capacità di gestire gli sforzi lungo tre settimane di gara.

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 80:26:40

2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 1:13

3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 5:33

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 24:47

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 24:47

5 6 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 46:17

6 5 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 47:14

7 7 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 1:04:00

8 8 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 1:13:18

9 10 ▲1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:29:24