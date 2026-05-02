Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Pogacar ovviamente favorito

Quarta e penultima tappa per il Giro di Romandia. spazio oggi ai 149,6 chilometri che dividono Broc e Charmey. Frazione importante in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Jaunpass è grande protagonista di questa frazione, visto che sarà affrontato ben tre volte. La prima scalata arriva subito dopo il via, dal versante più facile: 6 km al 7.8%. Discesa e si risale verso l’ascesa principale di giornata: 7.4 km all’8.8%. Tratto transitorio prima di andare verso il gran finale: prima Saanenmöser Pass (5.9 km al 4.2%), poi ancora Jaunpass (8.1 km all’8.3%). Dallo scollinamento al traguardo praticamente solo discesa.

FAVORITI

Si parte ovviamente da Tadej Pogacar. Il campione del mondo vuole il tris sulle strade elvetiche: obiettivo aumentare ancora il gap in chiave classifica generale dove è già il leader. A sfidarlo coloro che sono rimasti al passo dello sloveno nella prima tappa: Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). Occhio anche al giovane norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike).

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026 OGGI

Sabato 2 maggio – Quarta tappa Broc-Charmey (149.6 km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo stimato: 17.30

PROGRAMMA GIRO DI ROMANDIA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Pus, HBO MAX e dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport