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Atletica oggi, Meeting Savona 2026: orari, tv, programma, streaming, big italiani in gara
Si preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, inserito per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour. Il campo partenti comprende figure di spicco della Nazionale italiana tra cui gli sprinter Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, ma anche altri big come Leonardo Fabbri e Lorenzo Simonelli.
Debutto stagionale sui 100 per i primatisti nazionali della distanza Jacobs e Dosso, entrambi chiamati ad una prestazione di alto profilo per vincere la gara di oggi considerando il livello della concorrenza. In gara nel meeting ligure anche le rising star azzurre Kelly Doualla (primatista europea U18) nei 100, Alessia Succo (primatista mondiale U18 dei 60hs con barriere da 76,2 cm) sui 100 ostacoli ed Elisa Valensin nei 200, oltre a varie pedine importanti del movimento italiano come Elisa Coiro, Alessandra Bonora, Lorenzo Benati, Dalia Kaddari, Zane Weir e Alice Muraro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del meeting di Savona, tappa Bronze del World Athletics Continental Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso integralmente in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MEETING SAVONA OGGI
Mercoledì 20 maggio
15.55 Salto triplo (femminile)
16.00 100 metri (femminile), batterie
16.15 100 metri (maschile), batterie
16.40 200 metri (femminile)
16.47 200 metri (maschile)
17.00 110 ostacoli
17.10 Getto del peso (maschile)
17.15 100 ostacoli
17.25 100 metri (femminile), finale
17.32 100 metri (maschile), finale
17.45 400 metri (maschile)
17.52 400 metri (femminile)
18.07 400 ostacoli (maschile)
18.20 400 ostacoli (femminile)
18.35 800 metri (femminile)
18.50 1500 metri (maschile)
PROGRAMMA MEETING SAVONA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.