L’Italia svela le formazioni per le World Relays: i quartetti a caccia dei Mondiali, grandi chiusure con Ali e Dosso

L’Italia vuole essere grande protagonista nella prima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputano durante questo fine settimana a Gaborone (Botswana). Le otto squadre che si qualificheranno alle finali di domani staccheranno direttamente il pass per i Mondiali 2027 di atletica, mentre gli ultimi quattro tagliandi per ciascuna disciplina verranno messi in palio nei ripescaggi della domenica.

Il DT Antonio La Torre ha definito i quartetti per le batterie di oggi pomeriggio. La 4×100 maschile riabbraccerà Chituru Ali dopo una lunga frazione: il secondo azzurro più veloce di sempre sui 100 metri sarà schierato in ultima frazione e riceverà il testimone da Fausto Desalu, unico presente della formazione capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al lancio è stato scelto Samuele Ceccarelli, mentre il primo rettilineo sarà nelle mani di Filippo Randazzo.

Zaynab Dosso avrà il compito di chiudere la 4×100 femminile, preceduta nella seconda curva dalla promessa Margherita Castellani, l’altra giovane Alice Pagliarini avrà il compito di uscire dai blocchi di partenza a sarà chiamata a passare il testimone alla veterana Gloria Hooper. Inevitabilmente ci si è trovati un po’ corti per la 4×100 mista: Elisa Valensin cercherà di farsi valere, spazio alla veterana Irene Siragusa, gli uomini saranno Junior Tardioli e Andrea Bernardi.

La 4×400 donne può togliersi delle soddisfazioni grazie a quattro atlete di ottima caratura tecnica e molto compatte: Rebecca Borga per il primo giro, Virginia Troiani e Alessandra Bonora a fare da cerniera, Alice Mangione per l’ultima tornata. Nella 4×400 mista ci si giocherà carte di spessore come Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti ed Eloisa Coiro: sul miglio la coperta non è corta, visto che a Gaborone è assente la 4×400 maschile (non si è qualificata).

FORMAZIONI ITALIA BATTERIE WORLD RELAYS 2026

4×100 uomini: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali

4×100 donne: Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Margherita Castellani, Zaynab Dosso

4×100 mista: Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi, Irene Siragusa

4×400 donne: Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora, Alice Mangione

4×400 mista: Lorenzo Benati, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Eloisa Coiro