Lewis Hamilton: “La macchina è migliorata, nella Q3 ho faticato a estrarre il massimo”

Partirà dalla terza fila Lewis Hamilton nel GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il sette-volte iridato ha concluso in sesta posizione, evidenziando un miglioramento rispetto a quanto vedere ieri nel time-attack della Sprint Race, ma non riuscendo a massimizzare il tutto nella Q3.

La Rossa fatica a compiere uno step nell’ultimo stint delle qualifiche per lo schieramento del GP e non si può fare altro che guardare il bicchiere mezzo pieno sulla base di quanto fatto. E’ un po’ questo il mood di Hamilton ai microfoni di Sky Sports UK.

“Sì, l’auto è stata molto meglio in qualifica. Non credo che abbiamo avuto problemi di potenza. È stato il massimo raggiunto questo fine settimana. Abbiamo modificato la vettura e io ero molto, molto più felice“, ha raccontato il britannico.

“Vorrei aver iniziato il weekend con questo bilanciamento. La Q2 sembrava davvero solida e poi quando sono arrivato alla Q3, non sono riuscito a estrarre il massimo del potenziale della SF-26“, ha aggiunto il pilota della Rossa. Da ricordare il terzo tempo del compagno di squadra, Charles Leclerc, nel giorno della terza p.1 consecutiva di Kimi Antonelli (Mercedes), a precedere Max Verstappen (Red Bull) e il ferrarista.