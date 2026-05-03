Mountain bike, Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. Filippo Fontana sfiora la top-5

Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di Mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross country, disciplina olimpica, si conclude con il successo finale ottenuto da Dario Lillo. In casa Italia grande soddisfazione per la prova di Filippo Fontana che chiude con un’eccellente sesta posizione.

Il classe 2002, in testa alla gara fin dalle prime battute, semina in progressione gli avversari, chiude la sua prova in 1h 24’36” e infligge distacchi abissali ai rivali. Completano il podio il francese Luca Martin, secondo con il tempo di 1h 26’22” e un distacco di 1’46”, e il britannico Charlie Aldridge, terzo con un distacco di 2’39”.

Rammarico per Finn Treudler. L’elvetico, a lungo in lotta per la zona podio, si trova penalizzato da diversi salti di catena e termina la sua prova in tredicesima posizione con un ritardo superiore ai quattro minuti. Completano la Top 5 i francesi Jordan Sarrou e Joshua Dubau.

Brilla in casa Italia la prova in costante crescendo di Filippo Fontana. L’azzurro, dopo un inizio contratto, chiude in sesta posizione con il tempo di 1h 27’54”. Termina la sua prova in diciottesima posizione, a 5’37”, Simone Avondetto, Nadir Colledani è ventiduesimo con 6’10” mentre Luca Braidot chiude trentesimo a 7’33”. Chiude la sua prestazione in quarantunesima posizione con un ritardo superiore ai dieci minuti Juri Zanotti; Daniele Braidot termina invece quarantasettesimo con 11’50” di ritardo.