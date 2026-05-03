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Mountain bike: Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea. Quinta Martina Berta
Si è aperta con il nuovo appuntamento in Corea del Sud, a Mona Yongpyong, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026. Nella mattinata italiana in scena la prova del cross country, la disciplina olimpica, per quanto riguarda le donne élite che ha visto primeggiare l’elvetica Sina Frei.
Prima affermazione per la classe 1997 nella gara classica. Dominio per lei che è riuscita ad andare in fuga ed a giungere al traguardo in solitaria dopo le cinque tornate chiuse con il tempo di 1:27:03.
Alle sue spalle troviamo la svedese Jenny Rissveds, staccata di 26”, che ha superato allo sprint per la piazza d’onore la statunitense Madigan Munro. Quarto posto invece per la canadese Jennifer Jackson.
In casa Italia da sottolineare la prestazione di Martina Berta che agguanta un’eccellente quinta posizione a 1’18” dalla vetta. Chiude la top-20 invece Greta Seiwald.