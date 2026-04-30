Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendere

L’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che spinge ogni atleta a dare sempre il meglio. Prende il via domani l’edizione 2026 della Coppa del Mondo di mountain bike.

La competizione, articolata in nove tappe, parte domani da Mona Yongpyong e si conclude il prossimo 4 ottobre nel sito olimpico di Lake Placid, a New York. In calendario, all’inizio di luglio, il tradizionale appuntamento con la tappa italiana che si svolgerà a La Thuile, in Val d’Aosta, dal 3 al 5 luglio.

Lo scorso anno lo statunitense Christopher Blevins si è aggiudicato il successo finale in campo maschile davanti al cileno Martin Vidaurre Kossman e al francese Luca Martin. In campo femminile, invece, la neozelandese Samara Maxwell ha trionfato davanti alla svedese Jenny Rissveds e alla Svizzera Alessandra Keller.

L’Italia, per l’occasione, si presenta ai nastri di partenza della competizione con una squadra che, tra uomini e donne, punta a ben figurare. In campo maschile saranno al via Simone Avondetto, Luca Braidot, Nadir Colledani, Filippo Fontana e Juri Zanotti. Nella gara femminile la formazione azzurra si affiderà a Martina Berta, Lucia Bramati, Sara Cortinovis, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Nelle due gare Under 23 saranno invece in gara, in campo maschile, Elian Paccagnella e, in campo femminile, Valentina Corvi e Laura Squarise.