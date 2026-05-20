L’Aston Villa vince l’Europa League: trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982. Friburgo travolto

L’Aston Villa ha vinto l’Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella finale andata in scena davanti ai 42.000 spettatori del Besiktas Park di Istanbul. La formazione inglese ha rispettato i favori del pronostico contro la compagine tedesca ed è così tornata a vincere in ambito europeo ad addirittura 44 anni di distanza dal memorabile sigillo in Coppa Campioni (non considerando la Coppa Intertoto nel 2021).

Gli uomini di coach Emery hanno fatto la differenza nelle battute conclusivi del primo tempo, con un micidiale uno-due che ha messo in seria difficoltà i teutonici e che ha spinto il loro sogno di alzare al cielo il primo trofeo della loro storia: al 41′ Tielemans ha sbloccato il risultato con un bellissimo destro al volo su cross dalla sinistra di Rogers e in pieno recupero è arrivato il raddoppio firmato da Buendia con un sinistro dal limite che è finito nel sette.

L’Aston Villa è tornato negli spogliatoi sul 2-0 e ha poi chiuso i conti al 59′ con una stoccata di Rogers su invito di Buendia dalla sinistra. Si trattava della prima finale europea di questa stagione, ora all’appello mancano due appuntamenti: mercoledì 27 maggio sarà la Red Bull Arena di Lipsia a ospitare l’atto conclusivo della Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, mentre sabato 30 maggio verrà messa in palio la Champions League nel confronto tra PSG e Arsenal alla Puskas Arena di Budapest.