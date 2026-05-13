La sofferenza di Christian Scaroni: “Dopo il GPM c’è stato tanto freddo, giornata dura e intensa”

Lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG vince la quinta tappa del Giro d’Italia, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri superando nel finale il portoghese Alfonso Eulalio. Il corridore della Bahrain-Victorious è la nuova maglia rosa con 2’51” di vantaggio sull’iberico e 3’34” su Christian Scaroni.

Il corridore della XDS Astana è tra i protagonisti della fuga di giornata in una frazione che si addiceva particolarmente alle due caratteristiche. Il cambio delle condizioni meteo ha però inevitabilmente finito per pregiudicare la sua prova e lo ha penalizzato nel momento della verità.

Le condizioni climatiche avverse, pioggia e freddo, hanno inciso su un finale di tappa impegnativo: “Dopo la salita a 50 chilometri dall’arrivo, è arrivato il freddo, tanto freddo… Da quel momento ho sofferto tanto. È stata una giornata dura, intensa“.

Scaroni era tra i protagonisti attesi della giornata: il tracciato si adattava perfettamente alle sue caratteristiche e non ha deluso le attese: “Avevamo cerchiato questo giorno in rosso. Peccato non sia arrivato il successo, ma abbiamo fatto un gran lavoro. Abbiamo dato il massimo”.