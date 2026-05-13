Afonso Eulalio esulta al Giro d’Italia: “Io in maglia rosa? Qualcosa di pazzesco. Ma non sono Almeida…”

Afonso Eulalio è il nuovo leader del Giro d’Italia 2026. Il corridore in forza alla Bahrain – Victorious è riuscito nell’intento al termine della quinta frazione, arrivando secondo in una fuga bidone dietro l’eroico spagnolo Arrieta (UAE Team Emirates XRG) al termine di un percorso di 203 km con partenza da Praia a Mare ed arrivo a Potenza.

Il lusitano si presenterà quindi al via della sesta tappa con la maglia rosa, vantando un vantaggio di a 2’’51 dallo spagnolo vincitore di oggi e di 3’34’’ su Christian Scaroni. Una volta arrivato in zona mista, il corridore ha commentato quanto fatto.

“Non so ancora cosa dire su questa maglia rosa, è qualcosa di pazzesco per me, dovrò solo provare ad elaborare questa cosa nei prossimi giorni – ha detto Eulalio –Senza la caduta nel finale sarebbe stato meglio, ma è stata una giornata difficile con le salite e la pioggia, ma nel finale siamo stati bravi quindi va bene così.

Eulalio ha poi chiosato: “A cinquanta chilometri dalla conclusione ho capito di poter prendere la maglia. Ho avuto degli ottimi giorni in questi ultimi due anni, ho cercato di essere sempre consistente. Io terzo portoghese in rosa? Non sono al livello di Almeida, ma proverò a fare qualcosa di buono nelle prossime tappe”.