Judo, Italia pronta a prendere d’assalto il Grand Slam di Ulan Bator: inizia la marcia verso Los Angeles 2028

Sarà il Grand Slam di Ulan Bator ad inaugurare ufficialmente la Road to Los Angeles 2028 per il judo, con il periodo di qualificazione olimpica fissato dal 15 giugno 2026 al 12 giugno 2028. La capitale della Mongolia ospiterà il settimo appuntamento stagionale del World Tour da venerdì 19 a domenica 21 giugno, quindi metterà in palio punti valevoli per il ranking a cinque cerchi.

Le iscrizioni chiuderanno il 4 giugno, ma già oggi possiamo anticipare che il torneo asiatico toccherà dei numeri notevoli in termini di partecipazione. L’Italia non farà eccezione in tal senso e si presenterà a Ulan Bator con una delegazione piuttosto folta, che comprende per il momento 21 atleti (12 uomini e 9 donne) in base alle entry list provvisorie della manifestazione.

Nell’elenco figurano diversi big del movimento azzurro tra cui la campionessa mondiale 2024 e due volte medagliata olimpica dei -52 kg Odette Giuffrida, ma anche tre campioni d’Europa come Manuel Lombardo (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). Le uniche stelle italiane assenti dalla lista sono a conti fatti Assunta Scutto (operatasi dopo l’Europeo di Tbilisi) e la regina globale dei -78 kg Alice Bellandi.

Oltre ai nomi già citati in precedenza, risultato iscritti al Grand Slam mongolo del 19-21 giugno anche Asia Avanzato e Francesca Milani nei -48 kg, Veronica Toniolo nei -57 kg, Carlotta Avanzato e Savita Russo nei -63 kg, Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Andrea Carlino e Biagio D’Angelo nei -60 kg, Valerio Accogli e Matteo Piras nei -66 kg, Giovanni Esposito nei -73 kg, Leonardo Casaglia e Antonio Esposito nei -81 kg, Kenny Komi Bedel nei -90 kg e Jean Carletti nei -100 kg.