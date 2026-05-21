Jannik Sinner sarà oggi a Parigi: primo allenamento con un giocatore in grande ascesa

Jannik Sinner inizierà ufficialmente quest’oggi la sua campagna al Roland Garros. Il numero 1 del mondo, dopo alcuni giorni trascorsi in famiglia a Sesto Pusteria per ricaricare le energie in seguito al trionfo agli Internazionali d’Italia, darà il via all’avventura parigina, obiettivo dichiarato della sua stagione.

Il Major francese ha un significato particolare per Jannik. Ancora viva è infatti la sconfitta dello scorso anno contro Carlos Alcaraz: una sfida in cui l’azzurro non riuscì a concretizzare tre match-point, sprecando diverse occasioni per chiudere l’incontro prima dell’epilogo al super tie-break del quinto set. Il Roland Garros rappresenta inoltre l’unico Slam ancora assente nella collezione di Sinner, già vincitore due volte agli Australian Open e capace di imporsi anche a Wimbledon e agli US Open.

L’avvicinamento al torneo è stato straordinario: cinque titoli Masters 1000 conquistati, con un dominio assoluto sulla terra rossa certificato dai successi di Montecarlo, Madrid e Roma. Un percorso che richiama inevitabilmente quello di Rafa Nadal e che spiega le quote particolarmente basse fissate dai bookmaker per un eventuale trionfo del fuoriclasse altoatesino a Parigi, in uno scenario che ricorda quanto accadeva negli anni del predominio dell’asso di Manacor. Contesto frutto anche dell’assenza di Alcaraz per infortunio.

Quest’oggi è previsto il primo allenamento sulla terra rossa parigina. Secondo il programma ufficiale, Sinner sosterrà due ore di lavoro: dalle 16:00 alle 17:00 sul Campo 5 e dalle 17:00 alle 18:00 sul Philippe-Chatrier, dove si allenerà con il monegasco Valentin Vacherot, giocatore in forte crescita e tra gli osservati speciali del torneo transalpino.