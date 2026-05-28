Jannik Sinner nemmeno agli ottavi in uno Slam: non succedeva dal 2023

Jannik Sinner ha salutato prematuramente il Roland Garros 2026, venendo eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno: avanti per 6-3, 6-2, 5-1, il fuoriclasse altoatesino ha avuto un malore e non è più stato in grado di esprimere il suo livello di gioco, venendo rimontato dall’argentino e chiudendo così in maniera precoce la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove si era presentato da grande favorito della vigilia.

Il 24enne non è riuscito nell’impresa di conquistare l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares, tra l’altro dopo che lo scorso anno non concretizzò tre match-point nella finale persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra il 2024 e il 2025, Jannik Sinner era stato superlativo nei tornei più importante del calendario internazionale: quattro vittorie (Australian Open nel 2024 e nel 2025, Wimbledon nel 2025, US Open nel 2024), due finali (Roland Garros e US Open nel 2025, perse sempre contro Alcaraz), una semifinale (terra rossa di Parigi nel 2024, ko contro il grande rivale iberico) e un quarto di finale (Wimbledon 2024, cedette al russo Daniil Medvedev).

In questa annata agonistica, invece, era stato fermato dal serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. L’ultima volta in cui Jannik Sinner è uscito prima degli ottavi di finale di uno Slam risale al 2023, quando perse proprio al secondo turno sul mattone tritato della capitale francese contro il tedesco Daniel Altmaier, al quinto set e dopo essere stato in vantaggio per 2-1.