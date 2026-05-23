Julio Velasco: “Dobbiamo salire dal punto di vista tecnico e tattico”. E su Antropova…

Per l’Italvolley femminile, nella serata di Genova di ieri, vittoria contro la Serbia in cinque set. Subito una partita lunga, di quelle utili per testare parecchie cose in vista della VNL. Oggi si ritorna in campo con la Turchia, ma intanto i primi segnali dalla Liguria sono positivi.

Così Julio Velasco ai microfoni della Rai: “Sono soddisfatto. Loro a volte non sono state lucide, soprattutto le esordienti, ma anche qualcuna non esordiente. Però ci sta. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista perché le partite in VNL saranno ancora più pesanti. Queste tutto sommato sono amichevoli, ma la Serbia, il pubblico… dobbiamo salire dal punto di vista tecnico e tattico“.

E su Antropova, sul tema di vederla in campo: “Giocare tre partite di fila non era giusto farlo, era una settimana che si allenava e rischiavamo un infortunio. Due di fila le può fare, tre no. Anche Omoruyi deve andare al matrimonio della sorella di Nwakalor“.

La serata di ieri è stata caratterizzata da 18 punti proprio di Omoruyi, ma anche da 21 di Nervini, le due grandi protagoniste a fronte dei 28 di Uzelac. Oltre al confronto con la Turchia di stasera, poi, ci sarà quello con la Polonia di domenica che terminerà le operazioni.