Italia-Norvegia oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streaming

L’Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo i match contro Canada e Slovacchia il Blue Team sarà impegnato oggi alle ore 16.20 contro la Norvegia per una sfida di importanza davvero notevole.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.20

Come arrivano le due squadre alla sfida di Friburgo? L’Italia è ancora ferma a quota zero punti dopo le sconfitte con Canada e Slovacchia. Gli scandinavi invece, dopo la sconfitta proprio contro la Slovacchia, si sono rifatti con un netto 4-0 alla Slovenia.

Come proseguirà il programma dell’Italia ai Mondiali elvetici? Domani, mercoledì 20 maggio alle ore 16.20 gli azzurri scenderanno sul ghiaccio contro la Repubblica Ceca. Venerdì 22 maggio alle ore 20.20 il durissimo match contro la Svezia, quindi domenica 24 alle ore 16.20 sarà la volta della sfida alla Danimarca. Ultimo impegno del girone, infine, lunedì 25 maggio alle ore 20.20 contro la Slovenia.

Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Martedì 19 maggio

Ore 16.20 Italia-Norvegia

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport