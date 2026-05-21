Dove vedere in tv Usyk-Verhoeven, Mondiale pesi massimi 2026: orario, programma, streaming

Oleksandr Usyk farà il proprio ritorno sul ring a quasi un anno di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica: lo scorso 19 luglio mandò al tappeto Daniel Dubois nel corso della quinta ripresa e si confermò Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il fuoriclasse ucraino si rimetterà in gioco sabato 23 maggio, quando incrocerà i guantoni con l’olandese Rico Verhoeven alle Piramidi di Giza per il Mondiale WBC dei pesi massimi.

In uno degli scenari più suggestivi al mondo, il padrone della categoria regina se la dovrà vedere con un ex kickboxer e partirà con tutti i favori del pronostico. Attenzione ai dettagli delle cinture: verrà messa in palio soltanto la WBC (la conquisterà chi vincerà l’incontro), mentre la IBF e la WBA rimarranno in mano a Usyk in caso di sua affermazione, altrimenti avranno un altro destino (la IBF sarà subito resa vacante, la WBA avrà un futuro da definire).

L’imbattuto 39enne punterà a confermare la propria imbattibilità (24-0), ma il ribattezzato The Cat dovrà stare molto attenti ai colpi particolari del 37enne, uno dei più grandi atleti della storia della sua disciplina che sogna il colpaccio tra le corde alla sua prima vera apparizione nella boxe che conta. Dopo questo incontro si definirà il futuro di Usyk, che sembra ormai non avere sfide concrete dopo aver battuto per due volte Fury, Joshua e Dubois nell’ultimo lustro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Usyk-Verhoeven, Mondiale WBC dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, per gli abbonati; non è prevista la diretta televisiva. Gli orari sono italiani (in Egitto sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO USYK-VERHOEVEN, MONDIALE PESI MASSIMI

Sabato 23 maggio

Ore 22.00-23.00 circa Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven

La riunione inizierà alle ore 17.00 e si seguirà questo ordine di combattimenti. Il dettaglio della card:

Sultan Al-Mohamed vs Dedy Imprax (6 riprese)

Omar Hilkal vs Ali Sserunkuma (4 riprese)

Mohamed Mabrouk Yehya vs Michael Kalyalya (4 riprese)

Basem Mamdouh vs Jamar Talley (6 riprese)

Daniel Lapin vs Benjamin Mendes Tani (10 riprese: intercontinentale WBA, WBO, IBF massimi leggeri)

Mizuki Hiruta vs Mai Soliman (10 riprese: Mondiale WBO pesi super mosca femminile)

Frank Sanchez vs Richard Torrez Jr (12 riprese)

Shakhram Giyasov vs Jack Catterall (12 riprese: Mondiale WBA pesi welter)

Hamzah Sheeraz vs Alem Begic (12 riprese: Mondiale WBO pesi super medi)

Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven (12 riprese: Mondiale WBC pesi massimi)

PROGRAMMA USYK-VERHOEVEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.