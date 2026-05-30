Jonas Vingegaard: “Ho voluto godermi ogni istante della salita. Buone risposte in vista del Tour”

La salita di Piancavallo si tinge di rosa grazie a Jonas Vingegaard. Il dominatore assoluto del Giro d’Italia 2026 conquista la sua quinta vittoria in questa edizione e lo fa ancora una volta in grande stile. Il campione danese della Visma | Lease a Bike voleva questo successo nella ventesima e penultima tappa ed appena è scattato ha salutato tutti gli avversari, vincendo tranquillamente in solitaria. Un Giro completamente dominato da parte del danese, che ora punterà al Tour de France, dove lo aspetta il sogno della doppietta e soprattutto la straordinaria sfida con Tadej Pogacar.

Un trionfo in questo Giro che permette a Vingegaard di realizzare la Triplice Corona, inserendosi nel lotto di campioni che sono stati capaci di conquistare le tre grandi corse a tappe (Giro, Tour e Vuelta). Una vittoria questa sulle strade italiane praticamente mai in discussione, come dimostrato anche quest’oggi, arrivando con un minuto e quindici secondi di vantaggio sul terzetto formato da Felix Gall, Jai Hindley e Derek Gee-West. In classifica generale Vingegaard chiude con cinque minuti e ventidue secondi di vantaggio su Gall e con sei minuti e venticinque secondi su Hindley.

Nell’ultimo tratto della salita Vingegaard ha quasi rallentato per godersi proprio al massimo la vittoria della tappa e del Giro: “Volevo godermi ogni momento. Ho rallentato per godermi ogni istante, il pubblico, la folla presente. Avere la maglia rosa a Roma domani è molto speciale. Tutta la squadra ha lavorato per arrivare a questo traguardo. Questa vittoria, che sigilla la conquista del Giro, è anche per loro. Inoltre indossare anche questa maglia è speciale, per onorare tutte le persone toccate dal terremoto”.

Una vittoria del Giro netta e schiacciante: “Il Giro è sempre imprevedibile, è una corsa dura e poteva succedere di tutto. I miei compagni sono stati straordinari e hanno sempre controllato la corsa e così ho potuto vincere cinque tappe”

Ora il pensiero va al Tour de France: “Ho avuto delle buone risposte e mi sento veramente fortissimo. Sono contento e sono davvero fiero dell’ultima giornata e delle mie tre settimane in generale”.