Olimpiadi
Il CIO riammette gli atleti della Bielorussia, ma non ancora quelli della Russia
Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato le restrizioni per gli atleti provenienti dalla Bielorussia, i quali però dovranno competere come neutrali fino a quando la Commissione Affari Legali del CIO non si pronuncerà diversamente. Non è stata riammessa, invece, la Russia.
In una nota stampa, infatti, il CIO ha reso noto quanto segue: “Il Comitato Esecutivo del CIO non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre, alle competizioni gestite da Federazioni Internazionali e da organizzatori di eventi sportivi internazionali“.
Diversa la situazione della Russia: “La Commissione Affari Legali sta ancora esaminando il Comitato Olimpico Russo. Una volta conclusa la revisione, il rapporto verrà presentato al comitato esecutivo, cosa che non è ancora avvenuta. La neutralità è il nostro obiettivo, e il nostro mandato è lo sport“.