Il CIO riammette gli atleti della Bielorussia, ma non ancora quelli della Russia

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato le restrizioni per gli atleti provenienti dalla Bielorussia, i quali però dovranno competere come neutrali fino a quando la Commissione Affari Legali del CIO non si pronuncerà diversamente. Non è stata riammessa, invece, la Russia.

In una nota stampa, infatti, il CIO ha reso noto quanto segue: “Il Comitato Esecutivo del CIO non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre, alle competizioni gestite da Federazioni Internazionali e da organizzatori di eventi sportivi internazionali“.

Diversa la situazione della Russia: “La Commissione Affari Legali sta ancora esaminando il Comitato Olimpico Russo. Una volta conclusa la revisione, il rapporto verrà presentato al comitato esecutivo, cosa che non è ancora avvenuta. La neutralità è il nostro obiettivo, e il nostro mandato è lo sport“.