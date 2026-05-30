Hockey prato, l’HC Bra travolge la Lazio nello scontro al vertice e consolida il primato

L’undicesima giornata del campionato di Serie A elite maschile di hockey prato proponeva come attrazione principale lo scontro tra le prime due della classe. Il verdetto del campo rafforza il primato della capolista che adesso può guardare tutti dall’alto verso il basso con un buon vantaggio.

Nell’incontro di cartello, al complesso sportivo Tre Fontane Esedra, l’HC Bra travolge 4-1 la Lazio Hockey e consolida così la prima posizione. I piemontesi, trascinati dalla tripletta di Koshelenko, guidano ora la classifica generale con 25 punti, mentre i capitolini sono secondi con quattro lunghezze di distacco.

Nelle altre partite il Butterfly Roma HCC viola Valchisone con un perentorio 4-0 firmato dalle reti di D’Amico, Meijer, Fortes e Iossa. La formazione capitolina, difesa meno battuta del torneo con 22 reti al passivo, si porta in terza posizione con 20 punti, a una sola lunghezza dalla seconda piazza.

Colpo esterno dell’SG Amsicora che supera 5-3 il Tevere Eur H grazie alla tripletta di Ojeda e ai sigilli apposti da Montelli e Tiseri e aggancia i capitolini in quarta posizione con diciannove punti. Termina invece in parità, 3-3 il punteggio finale, la sfida tra Polisportiva Ferrini e Città Tricolore.

SERIE A ELITE MASCHILE HOCKEY PRATO: CLASSIFICA AGGIORNATA

HC Bra 25

Lazio Hockey 21

Butterfly Roma 20

Tevere Eur H 19

SG Amsicora 19

Pol Ferrini 11

HP Valchisone 8

H Città del Tricolore 3