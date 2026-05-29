Hockey prato: Lazio-Amsicora il big match del weekend di Serie A femminile

Dopo sette giorni di pausa, ritornerà questo fine settimana la Serie A Elite 2025-2026 di hockey su prato, pronta a vivere la terza giornata di ritorno, programmata per domani, sabato 30 maggio, con due match pianificati alle 13:00 e altri due in programma alle 15:00.

Ma qual è la situazione in classifica? Al momento a comandare le operazioni c’è la SG Amsicora, leader in solitaria con 25 punti, sette in più rispetto alla Lazio Hockey, seconda con 18 tenendo un margine di quattro lunghezze rispetto alla Butterfly Roma e l’HF Lorenzoni, rispettivamente terza e quarta con 14.

Inutile dire che l’incontro di cartellone sarà quello che metterà a confronto la prima e la seconda della classe che si svolgerà in casa delle biancocelesti al Centro Tre Fontane. La Butterfly Roma farà invece visita all’UH Capitolina, mentre Lorenzoni al Milano HP. A chiudere il quadro la disputa tra le Femminile Bologna e il CUS Torino.

Di seguito il programma della terza giornata di ritorno valida per la Serie A Elite femminile e la classifica aggiornata.

Sabato 30/05/2026 – ore 15:00

HT Femm Bologna vs Cus Torino

Sabato 30/05/2026 – ore 15:00

Milano HPH vs Lorenzoni

Sabato 30/05/2026 – ore 13:00

Lazio Hockey vs SG Amsicora

Sabato 30/05/2026 – ore 13:00

UH Capitolina vs Butterfly Roma

Serie A Elite Femminile – OUTDOOR