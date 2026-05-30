Hockey prato: Amsicora batte la Lazio in trasferta e allunga ancora in Serie A Elite femminile

La SG Amsicora non si ferma più. La compagine sarda ha vinto di misura il big match contro la Lazio in occasione della decima giornata, la terza di ritorno, del Campionato della Serie A Elite femminile, allungando ulteriormente in classifica dove vanta ormai un vantaggio siderale rispetto alla concorrenza.

Nello specifico la capolista ha avuto la meglio con il punteggio di 0-1, espugnando così il campo del Tre Fontane. Cade invece la Butterfly Roma, costretta ad arrendersi al cospetto di una UH Capitolina abile a dettare legge per 3-1.

Sorride inoltre anche l’HT Femme Bologna, formazione che ha regolato Torino con un netto 4-1, si sono invece divise la posta Milano HP e HF Lorenzoni, artefici di un incontro scoppiettante terminato con il risultato di 3-3.

Amsicora adesso guarda tutti dall’alto con ancora più fermezza, considerati i dieci punti di vantaggio sulla Lazio, ferma a 18 punti, quindici invece i sigilli di Lorenzoni. Di seguito la classifica aggiornata.