Hockey Prato
Hockey prato, Lazio-Bra è il big match dell’undicesima di serie A Élite maschile
Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati di hockey prato. L’undicesima giornata del campionato di Serie A Élite propone un menù che trova il suo piatto forte nello scontro diretto per la conquista del primato in classifica generale.
Al centro sportivo Tre Fontane Esedra la Lazio Hockey, seconda in classifica con 21 punti, ospita, fischio d’inizio previsto alle 15:00, l’HC Bra capolista a quota 22. I capitolini proveranno a riprendersi quella vetta della graduatoria persa nell’ultimo turno dopo la sconfitta subita nel derby contro la Butterfly Roma, mentre i piemontesi sono reduci dal sofferto successo contro l’HP Valchisone.
Il Tevere Eur H, terza forza del torneo con 17 punti, riceve all’Eur Roma Stadium, il match inizierà alle 15:30, l’SG Amsicora che arriva nella capitale con la voglia di tentare quel blitz che le consentirebbe di accorciare le distanze dalla terza posizione occupata dai capitolini.
Turno, almeno sulla carta, favorevole per la Butterfly Roma, quarta a quota diciassette, che deve però fare attenzione alla voglia di punti importanti con cui entrerà in campo l’HP Valchisone. La Pol Ferrini, sesta con 10 punti, prova a sfruttare il fattore campo nel match interno contro l’H Città del Tricolore.