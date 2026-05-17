Hockey Prato
Hockey prato: settimo successo stagionale per la capolista Bra nell’élite maschile
La decima giornata del campionato di Serie A élite maschile 2026 di hockey su prato termina con un verdetto importante. La capolista HC Bra inanella la settima vittoria stagionale, mentre la Lazio è caduta in trasferta al termine di un derby emozionante. Riepiloghiamo però con ordine quanto accaduto.
I piemontesi hanno sfruttato il fattore campo favorevole per imporsi 2-1 ai danni dell’HP Valchisone, scatenando l’esplosione di gioia del pubblico del Pino Palmieri. La formazione biancoceleste ha dovuto invece capitolare nella stracittadina contro la Butterfly Roma, abile a conquistare l’intera posta in palio con il risultato di 2-1.
Nelle altre due partite di giornata il Tevere Eur H, attualmente terza forza del torneo, conquista un successo pesante e viola il campo di Città del Tricolore per 2-4. Da segnalare infine l’affermazione in esterna della Polisportiva Ferrini, vittoriosa per 2-5 nel faccia a faccia con la SG Amsicora.
Al momento Bra guida quindi le operazioni in classifica con 22 punti e vanta una sola lunghezza di vantaggio nei confronti della Lazio, seconda a quota 21. Terzo invece Tevere con 19. Chiudono la top 5 Butterfly Roma (17) e Amsicora (16). La Serie A Elite tornerà il prossimo 30 maggio.
SERIE A ELITE MASCHILE HOCKEY PRATO: CLASSIFICA AGGIORNATA
HC Bra 22
Lazio Hockey 21
Tevere Eur H 19
Butterfly Roma 17
SG Amsicora 16
Pol Ferrini 10
HP Valchisone 8
H Città del Tricolore 2