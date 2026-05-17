Hockey su prato: Amiscora vince ancora in Serie A Elite, bene la Lazio

Prosegue a passo spedito il cammino della SG Amiscora nel Campionato di Serie A Elite femminile 2026 di hockey su prato. La squadra cagliaritana si è infatti imposta contro la Femme Bologna, allungando ulteriormente in classifica, dove comanda le operazioni con sette punti di vantaggio rispetto alla prima avversaria, ovvero la Lazio.

Nello specifico le sarde, in un match a senso unico, si sono liberate delle emiliane con il risultato di 3-0. Non hanno sbagliato comunque le biancocelesti che, tra le mura amiche del Tre Fontane, hanno regolato il CUS Torino per 2-0.

Non sbaglia inoltre la Butterfly Roma, capace di imporsi per 2-1 su Lorenzoni, raggiungendolo così al terzo posto in classifica, dove le due squadre sono adesso appaiate a quota 14 punti. A chiudere il quadro la UH Capitolina, artefice di un blitz in casa della Milano HP, vincendo per 1-2.

La Serie A Elite Femminile tornerà tra due settimane, precisamente sabato 30 marzo. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A1 ELITE FEMMINILE HOCKEY PRATO: CLASSIFICA AGGIORNATA