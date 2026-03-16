Hockey prato: l’Italia non centra la qualificazione ai Mondiali, ma le prestazioni in India sono ottime

Ci sono stati due match point, entrambi tutt’altro che semplici, purtroppo l’Italia non è riuscita a sfruttarli. Non arriva purtroppo il pass per i Mondiali di hockey su prato al femminile per la Nazionale tricolore, le azzurre chiudono al quarto posto il torneo di qualificazione a Hyderabad, in India.

La squadra guidata da Massimo Lanzano si è ben disimpegnata nel raggruppamento iniziale: il netto successo con l’Austria, la sconfitta con l’Inghilterra ma, soprattutto, il pareggio fondamentale con la Corea del Sud, tutt’altro che scontata, che è valsa il passaggio in semifinale.

Bastava il terzo posto per volare alla manifestazione iridata di agosto in Belgio e Olanda, purtroppo il Bel Paese è stato fermato, entrambe le volte di misura (per 1-0), sia dall’India che poi dalla Scozia.

Purtroppo il quarto posto conclusivo non basta per volare ai Mondiali: la migliore quarta che strappa il biglietto è infatti il Giappone, miglior quarta dei due tornei di qualificazione di Santiago e Hyderabad. In ogni caso da sottolineare le prestazioni delle azzurre che fanno vedere di aver raggiunto un livello molto alto, manca ancora qualcosa, ma magari per il futuro (Olimpiadi di Los Angeles) si può ben sperare.