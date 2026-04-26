Hockey pista: Novara e Follonica completano il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1

Il fine settimana appena andato in archivio ha definito il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Gli ultimi due slot sono stati assegnati andando a completare la griglia verso il tricolore.

A passare ai quarti di finale sono state il Novara, che dopo il 12-0 dell’andata ha perso sulla pista del Grosseto (10-7) ma senza conseguenze, e il Follonica, capace di spuntarla 3-2 sul Sarzana in un complessivo 7-6 dopo il 4-4 materializzatosi qualche giorno fa in Liguria.

Si partirà quindi fra il 28 e il 29 aprile con la gara -1 dei quarti di finale: un turno eliminatorio, il primo, che si giocherà al meglio delle 3 gare, chi otterrà quindi due successi eliminerà il proprio avversario avanzando in semifinale.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF- PRELIMINARI, RITORNO – PLAYOUT A1, Giornata n.11– Programma e Designazioni Arbitrali