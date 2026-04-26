Hockey Pista
Hockey pista: Novara e Follonica completano il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1
Il fine settimana appena andato in archivio ha definito il tabellone dei playoff scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Gli ultimi due slot sono stati assegnati andando a completare la griglia verso il tricolore.
A passare ai quarti di finale sono state il Novara, che dopo il 12-0 dell’andata ha perso sulla pista del Grosseto (10-7) ma senza conseguenze, e il Follonica, capace di spuntarla 3-2 sul Sarzana in un complessivo 7-6 dopo il 4-4 materializzatosi qualche giorno fa in Liguria.
Si partirà quindi fra il 28 e il 29 aprile con la gara -1 dei quarti di finale: un turno eliminatorio, il primo, che si giocherà al meglio delle 3 gare, chi otterrà quindi due successi eliminerà il proprio avversario avanzando in semifinale.
C.P. GROSSETO 1951 -TR AZZURRA NOVARA = 10-7 (andata 0-12 – ritorno 10-7 – totale: 10-19)
Grosseto: Squarcia, Saavedra (C), Barbieri N, Barragan, Sillero – Paghi, Schiavo, Giabbani, Cardi, Marinoni – All. Mariotti M
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Illuzzi, Moyano, Dinis – Gavioli G, Torres R, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 10’42” Torres R (NOV), 13’28” Saavedra (GRO), 14’20” Torres R (NOV), 18’54” Sillero (GRO), 22’47” Torres (NOV) – 2° tempo: 3’35” Saavedra (rig) (GRO), 4’16” Saavedra (GRO), 4’23” Dinis (NOV), 5’53” Saavedra (rig) (GRO), 12’55” Torres (NOV), 13’28” Barbieri N (GRO), 15’25” Barragan (GRO), 17’25” Barragan (tir.dir) (GRO), 18’43” Moyano (NOV), 19’02” Illuzzi (NOV), 23’28” Saavedra (GRO)
Espulsioni: 1° Tempo: 24’17” Paghi (2′) (GRO) – 2° Tempo: 1’41” Barragan (2′) (GRO), 13’57” Torres (2′) (NOV)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)PLAYOFF, PRELIMINARI, RITORNO – Sabato 25 Aprile 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA – HOCKEY SARZANA = 3-2 (andata 4-4 – ritorno 3-2 – totale 7-6)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Bracali, Fantozzi, Banini F – Vega, Pagnini F, Pascual, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Sarzana: Corona, Borsi, Rubio, Munne, Tabarelli – MAnrique, LAvagetti, Angeletti, Vanello, Grossi – All. Festa
Marcatori: 1° tempo: 2’43” Banini F (FOL), 4’33” Fantozzi (sup.num) (FOL), 18’19” Munne (SAR) – 2° tempo: 2’19” Munne (SAR), 6’08” Fantozzi (FOL)
Espulsioni: 1° tempo: 2’58” Tabarelli (2′) (SAR), 11’50” Rubio (2′) (SAR) – 2° tempo: 16’08” Bracali (2′) (FOL)
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Milano
QUARTI DI FINALE – GARA-1 – Martedì 28 Aprile o Mercoledi 29 Aprile
Martedì 28 Aprile ore 20:45 – Quarto #1 – Hockey Trissino – Innocenti Costruzioni Follonica
Martedì 28 Aprile ore 20:45 – Quarto #3 – C.G.C. Viareggio – Bcc Centropadana Lodi
Mercoledì 29 Aprile ore 20:45 – Quarto #2 – Ubroker Bassano – TR Azzurra Novara
Mercoledì 29 Aprile ore 20:45 – Quarto #4 – Why Sport Valdagno – TeamServiceCar Monza
QUARTI DI FINALE – GARA-2 – Sabato 2 Maggio o Domenica 3 Maggio
Giovedì 30 Aprile ore 20:45 – Quarto #1 – Innocenti Costruzioni Follonica contro Hockey Trissino
Sabato 2 Maggio 2026 ore 20:45 – Quarto #3 – BCC Centropadana Lodi x C.G.C. Viareggio
Domenica 3 Maggio ore 18:00 – Quarto #2 – TR Azzurra Novara contro Ubroker Bassano
Domenica 3 Maggio ore 18:00 – TeamServiceCar Monza x Why Sport Valdagno
QUARTI DI FINALE – EVENTUALE GARA-3 – Martedì 5 Maggio o Mercoledì 6 Maggio
Sabato 2 Maggio ore 20:45 – Quarto #1 – Hockey Trissino contro Innocenti Costruzioni Follonica
Marted’ 5 Maggio ore 20:45 – Quarto #3 – C.G.C. Viareggio contro Bcc Centropadana Lodi
Mercoledì 6 Maggio ore 20:45 – Quarto #2 – Ubroker Bassano contro TR Azzurra Novara
Mercoledì 6 Maggio ore 20:45 – Quarto #4 – Why Sport Valdagno x TeamServiceCar Monza