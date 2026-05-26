Hockey ghiaccio, si chiude la prima fase dei Mondiali: Svizzera e Canada svettano nei due gironi

Nella giornata odierna i Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera hanno concluso la propria fase iniziale a gironi, emettendo gli ultimi verdetti.

Nel Gruppo A si decideva la prima posizione del raggruppamento nello scontro diretto tra Svizzera e Finlandia. Gli elvetici centrano il successo per 4-2 proprio nelle battute conclusive e si garantiscono la prima testa di serie con 21 punti in 7 turni (con ben 39 reti all’attivo e appena 7 al passivo). Seconda proprio la Finlandia con 18 punti, terza la Lettonia con 12 (che oggi si è sbarazzata dell’Ungheria con un secco 8-1), quindi passano il turno anche gli Stati Uniti con 11 punti grazie al successo odierno per 4-1 contro l’Austria. Retrocede invece la Gran Bretagna fanalino di coda a quota zero punti. Quinta la Germania con 10 punti, sesta l’Austria con 9, settimi i magiari con 3.

Nel Gruppo B, invece, tutto facile per il Canada che chiude al comando con 20 punti dopo il successo per 3-2 di oggi contro la Repubblica Ceca che si ferma in terza posizione con 13 punti. Al secondo posto, invece, la Norvegia che oggi ha superato per 4-3 la Danimarca dopo l’overtime. Quarta posizione, ed ultima che avanza alla fase successiva, la Svezia che oggi si è liberata per 4-2 della Slovacchia. Quinta posizione per la Slovacchia con 11 punti, sesta la Danimarca con 6 a braccetto con la Slovenia, mentre retrocede l’Italia che si è fermata a quota un punto.