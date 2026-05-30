Afonso Eulalio: “Ho sofferto tanto, ma sono felice di aver conquistato la Maglia Bianca”

Una vera rivelazione. Afonso Eulalio ha conquistato la Maglia Bianca al Giro d’Italia 2026. Un obiettivo ambizioso, raggiunto definitivamente al termine della penultima frazione, contrassegnata da un percorso di 200 km con partenza da Gemona del Friuli ed arrivo a Piancavallo.

Nello specifico il lusitano in forza al Team Bahrain-Victorious nella giornata odierna si è accontentato della settima posizione, raccogliendo un gap di 2’03’’ sul dominatore Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike), il quale ha vinto la competizione imponendosi anche nell’ultimo traguardo in salita. Non poco soddisfatto, il portoghese ha commentato quanto fatto:

“Ieri ero un po’ demoralizzato – ha detto Eulalio – poi ho trovato dentro di me la forza per affrontare al meglio questa ultima settimana e queste ultime salite. Ho sofferto tanto, ma sono davvero contento di aver conquistato questa Maglia Bianca. Adesso da qui in poi penserò ad altre cose come ad esempio le Classiche e non più a queste salite così dure. Ma farò di tutto per poter crescere ancora“.

Ricordiamo che domani, domenica 31 maggio, il Giro d’Italia terminerà con l’ultima tappa, contraddistinta da 131 km con inizio e fine nella Città Eterna, Roma.