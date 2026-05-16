Jonas Vingegaard in controllo: “Abbiamo corso come volevamo, ci sono ancora tante tappe”

Si conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Fermo. Il corridore ecuadoriano trionfa nella tappa dei muri marchigiani e mette il secondo sigillo sulla Corsa Rosa numero 109 dopo il successo nella quarta tappa. Per la UAE Emirates XRG è la terza vittoria di tappa in otto frazioni.

Nel gruppo maglia rosa si muovono solo verso la fine. Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) accelera negli ultimi metri portandosi dietro Jonas Vingegaard. Il danese, apparso sempre in controllo della situazione, chiuderà a 1’51” dal vincitore di giornata. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike guadagna anche abbuoni preziosi per la generale, allungando leggermente sugli avversari.

Come riportato da Wielerflitz, Vingegaard ha così commentato la tappa di oggi: “Non so se ho corso come se fossi il leader del Giro. Abbiamo semplicemente corso come volevamo e volevamo stare al sicuro. Oggi non dipendeva da noi fare la differenza. Ci sono ancora tante tappe da affrontare”. Un commento su Eulalio: “Non è stata una sorpresa. È un corridore forte, soprattutto sulle salite brevi come questa. Oggi ha fatto bene. Si merita di indossare la maglia rosa per un altro giorno”.