Jhonatan Narvaez: “L’uomo della giornata è Bjerg. In squadra atmosfera pazzesca”

Jhonatan Narvaez concede il bis al Giro d’Italia 2026. Dopo il trionfo sul traguardo di Cosenza, l’ecuadoriano della UAE Team Emirates – XRG si prende il successo anche nell’ottava tappa, quella dedicata ai muri marchigiani e con arrivo in quel di Fermo. Un’altra prova di squadra fenomenale quella della UAE, con l’attacco di Narvaez e di Mikkel Bjerg ai -60 insieme al norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). L’azione decisiva di Narvaez è arrivata sul muro di Capodarco, arrivando così in solitaria al traguardo davanti a Leknessund, con al terzo posto un altro norvegese della Uno-X Martin Tjøtta.

Le parole di Narvaez al termine della tappa, con l’ecuadoriano che ha dato grandissimi meriti a Bjerg: “Era una tappa molto bella per me. L’abbiamo giocata molto bene come squadra. L’uomo della giornata però è Mikkel Bjerg, che lavora sempre in maniera impressionante per la squadra. A volte magari appare poco in televisione, ma tante volte è determinante. Devo dire stato lui l’uomo della giornata”.

Una tappa durissima ed è stato complicato portare via la fuga: “Penso che alla fine sono state le gambe a parlare. La prima parte avevamo il vento contro e in pianura per me è stata durissima. Non ci siamo mai arresi, abbiamo corso bene, in modo intelligente e ci siamo creati questa possibilità per vincere la tappa”.

Si tratta della quarta vittoria al Giro per Narvaez, la seconda in questa edizione: “Ovviamente è molto importante per me soprattutto dopo l’infortunio che ho avuto a gennaio. L’atmosfera in squadra è pazzesca e possono arrivare ancora delle altre vittorie”