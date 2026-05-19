CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Milan insegue Magnier
La decima tappa del Giro d’Italia 2026 ha rimescolato le carte in tavola: la cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa ha riservato grandi sorprese e ha dato un chiaro segnale alla graduatoria. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.
Non erano previsti gran premi della montagna: Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier continua a vestire la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan prova a restare in scia. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.
CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026
CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27
3 6 ▲3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57
4 3 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24
5 8 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48
6 4 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06
7 10 ▲3 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28
8 14 ▲6 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34
9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36
10 11 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16
CLICCA QUI PER LA GENERALE COMPLETA
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130
2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 86
3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76
4 4 – Ballerini Davide XDS Astana Team 70
5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48
6 6 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45
7 7 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42
8 8 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 41
9 9 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40
10 10 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39
CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111
2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60
3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48
4 4 – Rubio Einer Movistar Team 22
5 5 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18
6 6 – Oliveira Nelson Movistar Team 18
7 7 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16
8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16
9 9 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 16
10 10 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39:40:34
2 3 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36
3 4 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16
4 2 ▼2 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45
5 5 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:27
6 6 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 8:00
7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:08
8 8 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00
9 9 – Kench Josh Groupama – FDJ United 13:54
10 10 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 21:22