Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Milan insegue Magnier

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 ha rimescolato le carte in tavola: la cronometro individuale di 42 km da Viareggio a Massa ha riservato grandi sorprese e ha dato un chiaro segnale alla graduatoria. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Non erano previsti gran premi della montagna: Jonas Vingegaard conserva la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa. Il francese Paul Magnier continua a vestire la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan prova a restare in scia. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 12″ 39:40:34

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20″ 0:27

3 6 ▲3 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 1:57

4 3 ▼1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:24

5 8 ▲3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 2:48

6 4 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:06

7 10 ▲3 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 3:28

8 14 ▲6 Gee-West Derek Lidl – Trek 3:34

9 9 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:36

10 11 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 86

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76

4 4 – Ballerini Davide XDS Astana Team 70

5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 6 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 45

7 7 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

8 8 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

9 9 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

10 10 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 111

2 2 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 48

4 4 – Rubio Einer Movistar Team 22

5 5 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

6 6 – Oliveira Nelson Movistar Team 18

7 7 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 16

8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

9 9 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 16

10 10 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 39:40:34

2 3 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:36

3 4 ▲1 Beloki Markel EF Education – EasyPost 4:16

4 2 ▼2 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:45

5 5 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 5:27

6 6 – Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 8:00

7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 9:08

8 8 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 10:00

9 9 – Kench Josh Groupama – FDJ United 13:54

10 10 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 21:22