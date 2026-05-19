Ben O’Connor: “Buona prestazione, è stata una cronometro importante”

Ben O’ Connor si è accontentato dell’undicesima piazza in occasione dell’attesa decima tappa del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da una prova a cronometro di 42 km con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa Carrara. Prestazione importante ed impegnativa per l’oceanico in forza al Team Jayco AlUla, al momento quinto nella classifica generale.

Nello specifico il corridore, particolarmente competitivo nel primo intermedio, ha segnato uno scarto di 2’42’’ rispetto a Filippo Ganna (Netcompany INEOS), il quale ha trionfato fermando il crono a 45’53’’ precedendo il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo a 1’54’’. e il francese Rèmi Cavagna (Groupama – FDJ UNited), terzo a 1’59’’. Una volta arrivato in mixed zone, l’australiano ha commentato quanto fatto:

“Credo sia stata una buona corsa – ha detto il ciclista – non mi sentivo bene durante la nona tappa, oggi invece sì. Fortunatamente c’é stato il giorno di riposo. Ora si torna alla normalità, sono contento di quanto fatto”.

O’Connor ha poi chiosato: “Questo é il nostro compito, si passa molto tempo sul cronometro, dunque è brutto quando si ha un’esperienza non buona. In questo modo puoi vedere quanta differenza fai rispetto agli altri. Oggi ho perso terreno negli ultimi km, non sono andato quindi troppo forte, ma è andata. Credo che questa cronometro avrá un ruolo importante, visto che al momento le distanze sono risicate”.