CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Narvaez fa festa a Cosenza, Ciccone chiude terzo e si prende la maglia rosa
Si conclude con il grande spunto di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo in leggera salita di Cosenza, al termine di una tappa imprevedibile, il corridore del UAE Team Emirates XRG realizza una progressione di potenza e velocità che gli vale il successo. Secondo posto per Orluis Aular (Movistar), terzo Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
L’abruzzese firma il secondo podio di questa Corsa Rosa (il primo fu nella seconda tappa) e grazie agli abbuoni conquista anche la maglia rosa, grande obiettivo della sua carriera. A distanza di un anno, un italiano torna ad indossare la maglia di leader della classifica generale nel Giro d’Italia. L’ultimo fu l’eterno Diego Ulissi nel 2025.
Nello primo sprint italiano dell’edizione numero 109 da segnalare anche il quinto posto di Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team). Ottava posizione proprio per Diego Ulissi (XDS Astana), seguito da Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step).
ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026
1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 180 80 3:08:46
2 Aular Orluis Movistar Team 130 50 ,,
3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 95 35 2″ ,,
4 Turner Ben Netcompany INEOS 80 25 ,,
5 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 60 18 ,,
6 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 45 15 ,,
7 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 40 12 ,,
8 Ulissi Diego XDS Astana Team 35 10 ,,
9 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 30 8 ,,
10 Valgren Michael EF Education – EasyPost 25 6 ,,
11 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 20 5 ,,
12 Beloki Markel EF Education – EasyPost 15 4 ,,
13 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 10 3 ,,
14 Sobrero Matteo Lidl – Trek 5 2 ,,
15 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 2 1 ,,
16 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
17 Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
18 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
19 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
20 Mas Enric Movistar Team ,,
21 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
22 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
23 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
24 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ ,,
25 Arensman Thymen Netcompany INEOS ,,
26 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
27 Bernal Egan Netcompany INEOS ,,
28 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
29 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
30 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
31 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
32 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
33 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
34 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
35 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
36 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
37 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
38 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ ,,
39 Rubio Einer Movistar Team ,,
40 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
41 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
42 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
43 Oliveira Nelson Movistar Team 1:10
44 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 2:55
45 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
46 Bouwman Koen Team Polti VisitMalta ,,
47 Bais Mattia Team Jayco AlUla ,,
48 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
49 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
50 Scaroni Christian XDS Astana Team ,,
51 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
52 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
53 Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
54 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber ,,
55 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
56 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
57 Sheffield Magnus Netcompany INEOS ,,
58 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
59 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta ,,
60 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
61 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
62 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
63 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
64 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
65 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
66 Romo Javier Movistar Team ,,
67 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
68 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
69 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
70 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
71 Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
72 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:37
73 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
74 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
75 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
76 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team ,,
77 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
78 López Juan Pedro Movistar Team ,,
79 Huens Axel Groupama – FDJ United 8:24
80 Miholjević Fran Bahrain – Victorious ,,
81 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
82 Stannard Robert Bahrain – Victorious ,,
83 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
84 Rutsch Jonas Lotto Intermarché ,,
85 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
86 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
87 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
88 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
89 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
90 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
91 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
92 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
93 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
94 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
95 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
96 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
97 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
98 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility ,,
99 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets ,,
100 Milan Jonathan Lidl – Trek ,,
101 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
102 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step ,,
103 García Cortina Iván Movistar Team ,,
104 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG ,,
105 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team ,,
106 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
107 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
108 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
109 Magnier Paul Soudal Quick-Step ,,
110 Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
111 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
112 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 12:16
113 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
114 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
115 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
116 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
117 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
118 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
119 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
120 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
121 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla ,,
122 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
123 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
124 Morgado António UAE Team Emirates – XRG ,,
125 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
126 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
127 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
128 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
129 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
130 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team ,,
131 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
132 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step ,,
133 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
134 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 14:07
135 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
136 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
137 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
138 Mihkels Madis EF Education – EasyPost ,,
139 Stewart Jake NSN Cycling Team ,,
140 Vernon Ethan NSN Cycling Team ,,
141 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
142 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
143 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
144 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta ,,
145 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
146 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
147 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,
148 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
149 Smith Dion NSN Cycling Team ,,
150 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
151 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
152 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
153 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
154 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
155 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
156 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
157 Malucelli Matteo XDS Astana Team ,,
158 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
159 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
160 Blikra Erlend Uno-X Mobility ,,
161 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
162 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta ,,
163 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
164 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
165 Penhoët Paul Groupama – FDJ United ,,
166 Livyns Arjen XDS Astana Team 17:47
167 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
168 Swift Connor Netcompany INEOS ,,
169 van den Broek Frank Team Picnic PostNL ,,
170 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team ,,
171 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech ,,
172 Ballerini Davide XDS Astana Team 17:55
173 Menten Milan Lotto Intermarché 18:12
174 Battistella Samuele EF Education – EasyPost ,,