Egan Bernal si stacca sul Cozzo Tunno, con lui anche Gee: entrambi rientrati, ma non buoni segnali

Poteva essere una giornata in cui recitare un ruolo da assoluto protagonista, si conclude invece nel migliore dei modi se si pensa a quali sono state le difficoltà affrontate nel corso della gara. Il colombiano Egan Bernal e il canadese Derek Gee si staccano infatti sul Cozzo Tunno nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, perdendo oltre 30 secondi dal gruppo principale.

I due corridori riescono a rientrare sulla testa di una corsa resa difficile dal duro lavoro impostato dalla Movistar grazie al clamoroso sforzo operato dai propri compagni e arrivano al traguardo nel gruppo di testa. Fondamentale, per il buon esito dell’operazione rimonta, si sono rivelati il lavoro di uno stratosferico Ben Turner e il significativo contributo di Matteo Sobrero.

Bernal, al momento, è in seconda posizione alla pari con Jan Christen e Florian Stork, a soli quattro secondi dalla nuova maglia rosa Giulio Ciccone. La giornata odierna deve essere però letta in chiave prospettica e sicuramente il ritardo accumulato su una salita che non presentava pendenze significative potrebbe rappresentare un segnale non buono per uno dei più autorevoli candidati al podio.

Si chiude con un pericolo scampato anche la giornata di Derek Gee. Il corridore canadese, penalizzato dalla brutta caduta subita nella seconda tappa, accusa già un ritardo di 1’11” dalla vetta e dovrà certamente provare ad inventare qualcosa per recuperare il terreno perduto. La Lidl-Trek ha infatti deciso di non modificare le proprie strategie nonostante la maglia rosa appena conquistata con Ciccone che punta sul canadese come uomo di classifica. La speranza è che Gee possa aver superato il difficile inizio per provare a portare in alto i colori della propria squadra perché i segnali finora non sono certamente i migliori.